Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:09

Бо Хенриксен назначен главным тренером «Майнца»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Датчанин Бо Хенриксен возглавил «Майнц», сообщается на сайте немецкого футбольного клуба. Контракт 49-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее Хенриксен возглавлял «Цюрих». В чемпионата Швейцарии клуб располагается на третьем месте. Свой пост он занимал с октября 2022 года.

12 февраля «Майнц» уволил Яна Зиверта. Под его руководством «Майнц» провел 12 матчей, в которых одержал одну победу, шесть раз сыграл вничью и потерпел пять поражений.

После 21 тура «Майнц» с 12 очками занимает предпоследнее место в бундеслиге.

ФК Майнц
0
Читайте также
Исполком УЕФА утвердил размеры бонусов для участников Евро 2024
Игры будущего стартуют в Казани 21 февраля
Выявлены новые преступления участников движения АУЕ в Тыве
Рогов сообщил о ликвидации российскими военными элитного офицера ВСУ
В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В ДНР рассказали о гибели украинских военных из-за бракованного шведского оружия
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бавария» хочет приобрести форварда «Штутгарта» Гирраси
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 21 17 4 0 55-14 55
2
 Бавария 21 16 2 3 59-22 50
3
 Штутгарт 21 14 1 6 49-27 43
4
 Боруссия Д 21 11 7 3 43-26 40
5
 РБ Лейпциг 21 11 4 6 46-28 37
6
 Айнтрахт Ф 21 8 8 5 31-25 32
7
 Фрайбург 21 8 4 9 26-37 28
8
 Хоффенхайм 21 7 6 8 38-40 27
9
 Хайденхайм 21 7 6 8 30-36 27
10
 Вердер 21 7 5 9 30-34 26
11
 Аугсбург 21 5 8 8 31-39 23
12
 Вольфсбург 21 6 5 10 25-33 23
13
 Боруссия М 21 5 7 9 36-41 22
14
 Бохум 21 4 10 7 23-39 22
15
 Унион Б 21 6 3 12 20-35 21
16
 Кельн 21 3 7 11 15-35 16
17
 Майнц 21 1 9 11 16-35 12
18
 Дармштадт 21 2 6 13 22-49 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.02 22:30
Кельн – Вердер
 - : -
17.02 17:30
Дармштадт – Штутгарт
 - : -
17.02 17:30
Хайденхайм – Байер
 - : -
17.02 17:30
Хоффенхайм – Унион Б
 - : -
17.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 - : -
17.02 17:30
Вольфсбург – Боруссия Д
 - : -
17.02 20:30
РБ Лейпциг – Боруссия М
 - : -
18.02 17:30
Фрайбург – Айнтрахт Ф
 - : -
18.02 19:30
Бохум – Бавария
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 24
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 15
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 18 2 5
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 17 1 2
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости