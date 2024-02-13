Бо Хенриксен назначен главным тренером «Майнца»
Датчанин Бо Хенриксен возглавил «Майнц», сообщается на сайте немецкого футбольного клуба. Контракт 49-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2026 года.
Ранее Хенриксен возглавлял «Цюрих». В чемпионата Швейцарии клуб располагается на третьем месте. Свой пост он занимал с октября 2022 года.
12 февраля «Майнц» уволил Яна Зиверта. Под его руководством «Майнц» провел 12 матчей, в которых одержал одну победу, шесть раз сыграл вничью и потерпел пять поражений.
После 21 тура «Майнц» с 12 очками занимает предпоследнее место в бундеслиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|21
|17
|4
|0
|55-14
|55
|
2
|Бавария
|21
|16
|2
|3
|59-22
|50
|
3
|Штутгарт
|21
|14
|1
|6
|49-27
|43
|
4
|Боруссия Д
|21
|11
|7
|3
|43-26
|40
|
5
|РБ Лейпциг
|21
|11
|4
|6
|46-28
|37
|
6
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|8
|5
|31-25
|32
|
7
|Фрайбург
|21
|8
|4
|9
|26-37
|28
|
8
|Хоффенхайм
|21
|7
|6
|8
|38-40
|27
|
9
|Хайденхайм
|21
|7
|6
|8
|30-36
|27
|
10
|Вердер
|21
|7
|5
|9
|30-34
|26
|
11
|Аугсбург
|21
|5
|8
|8
|31-39
|23
|
12
|Вольфсбург
|21
|6
|5
|10
|25-33
|23
|
13
|Боруссия М
|21
|5
|7
|9
|36-41
|22
|
14
|Бохум
|21
|4
|10
|7
|23-39
|22
|
15
|Унион Б
|21
|6
|3
|12
|20-35
|21
|
16
|Кельн
|21
|3
|7
|11
|15-35
|16
|
17
|Майнц
|21
|1
|9
|11
|16-35
|12
|
18
|Дармштадт
|21
|2
|6
|13
|22-49
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.02
|22:30
|
Кельн – Вердер
|- : -
|17.02
|17:30
|
Дармштадт – Штутгарт
|- : -
|17.02
|17:30
|
Хайденхайм – Байер
|- : -
|17.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|- : -
|17.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|- : -
|17.02
|17:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|- : -
|17.02
|20:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|18.02
|17:30
|
Фрайбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|18.02
|19:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|15
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|18
|2
|5
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|16
|1
|5
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