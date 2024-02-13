Бо Хенриксен назначен главным тренером «Майнца»

Датчанин Бо Хенриксен возглавил «Майнц», сообщается на сайте немецкого футбольного клуба. Контракт 49-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее Хенриксен возглавлял «Цюрих». В чемпионата Швейцарии клуб располагается на третьем месте. Свой пост он занимал с октября 2022 года.

12 февраля «Майнц» уволил Яна Зиверта. Под его руководством «Майнц» провел 12 матчей, в которых одержал одну победу, шесть раз сыграл вничью и потерпел пять поражений.

После 21 тура «Майнц» с 12 очками занимает предпоследнее место в бундеслиге.