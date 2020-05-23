Уникальный случай в футболе: четыре замены одновременно

Сегодняшний матч 27-го тура второй бундеслиги «Дармштадт» — «Санкт-Паули» вошел в историю футбола. Впервые в игре такого ранга одновременно произведены замены четырех игроков в одной команде. В течение короткого промежутка времени во втором тайме встречи первенства Германии гости выпустили такое число свежих футболистов.

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), учитывая сложности, возникшие из-за пандемии COVID-19, временно разрешил увеличить число замен в профессиональных соревнованиях. Во всех турнирах, которые планируется завершить в 2020 году, независимо от того, стартовали они на момент сообщения о вердикте ИФАБ или нет, каждой команде можно использовать в одном матче до пяти замен.

Кадр из трансляции матча «Дармштадт» — «Санкт Паули» во время произведения замен.

Решение о применении такого новшества остается за конфедерацией (например, УЕФА в его соревнованиях) и федерацией (например, РФС — в чемпионате и Кубке). Увеличение числа замен до пяти не означает, что эти замены можно проводить пять раз в течение одного матча. Футболистов разрешено менять трижды в ходе игры, а также в перерыве.

То есть, к примеру, можно заменить одного игрока в перерыве, а затем во втором тайме трижды (но не четырежды) поменять еще четверых: 1+2+1, 2+1+1, 1+1+2, но не 1+1+1+1. Или сделать, как «Санкт-Паули», выпустив сразу четырех игроков. (Александр Бобров)