Тухель: «Возможно, текущее положение вещей даст «Баварии» решающий толчок вперед»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о шансах команды на победу в бундеслиге и Лиге чемпионов после двух поражений подряд.

10 февраля клуб из Мюнхена уступил «Байеру» в 21-м туре чемпионата Германии (0:3), а 14-го числа потерпел поражение от «Лацио» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

«Неуместно говорить о шансах на победу в турнирах, когда ты проигрываешь два матча подряд. Однако нашу скромность не стоит воспринимать как фразу «мы сдаемся». Возможно, текущее положение вещей даст нам решающий толчок вперед», — сказал Тухель на пресс-конференции после поражения от «Лацио».

На данный момент команда Тухеля занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги с 50 очками.