«Байер» обыграл «Хайденхайм» и оторвался от «Баварии» на 8 очков

«Байер» в гостях победил «Хайденхайм» в матче 22-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.

Счет на 45+2-й минуте открыл Джереми Фримпонг. На 81-й минуте преимущество леверкузенцев удвоил Амин Адли.

Единственный гол хозяев на 87-й минуте забил Тим Кляйндинст.

«Байер» (58 очков) продолжает лидировать в бундеслиге. Отрыв от «Баварии» увеличился до 8 очков, но у мюнхенцев есть один матч в запасе.

«Хайденхайм» (27) идет десятым в турнирной таблице.

Команда Хаби Алонсо все еще не потерпела ни одного поражения в этом сезоне. «Байер» не проигрывает уже 32 матча кряду.