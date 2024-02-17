«Байер» обыграл «Хайденхайм» и оторвался от «Баварии» на 8 очков
«Байер» в гостях победил «Хайденхайм» в матче 22-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.
Счет на 45+2-й минуте открыл Джереми Фримпонг. На 81-й минуте преимущество леверкузенцев удвоил Амин Адли.
Единственный гол хозяев на 87-й минуте забил Тим Кляйндинст.
«Байер» (58 очков) продолжает лидировать в бундеслиге. Отрыв от «Баварии» увеличился до 8 очков, но у мюнхенцев есть один матч в запасе.
«Хайденхайм» (27) идет десятым в турнирной таблице.
Команда Хаби Алонсо все еще не потерпела ни одного поражения в этом сезоне. «Байер» не проигрывает уже 32 матча кряду.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|22
|18
|4
|0
|57-15
|58
|
2
|Бавария
|21
|16
|2
|3
|59-22
|50
|
3
|Штутгарт
|22
|15
|1
|6
|51-28
|46
|
4
|Боруссия Д
|22
|11
|8
|3
|44-27
|41
|
5
|РБ Лейпциг
|22
|12
|4
|6
|48-28
|40
|
6
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|8
|5
|31-25
|32
|
7
|Вердер
|22
|8
|5
|9
|31-34
|29
|
8
|Фрайбург
|21
|8
|4
|9
|26-37
|28
|
9
|Хоффенхайм
|22
|7
|6
|9
|38-41
|27
|
10
|Хайденхайм
|22
|7
|6
|9
|31-38
|27
|
11
|Вольфсбург
|22
|6
|6
|10
|26-34
|24
|
12
|Унион Б
|22
|7
|3
|12
|21-35
|24
|
13
|Аугсбург
|22
|5
|8
|9
|31-40
|23
|
14
|Боруссия М
|22
|5
|7
|10
|36-43
|22
|
15
|Бохум
|21
|4
|10
|7
|23-39
|22
|
16
|Кельн
|22
|3
|7
|12
|15-36
|16
|
17
|Майнц
|22
|2
|9
|11
|17-35
|15
|
18
|Дармштадт
|22
|2
|6
|14
|23-51
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.02
|22:30
|
Кельн – Вердер
|0 : 1
|17.02
|17:30
|
Дармштадт – Штутгарт
|1 : 2
|17.02
|17:30
|
Хайденхайм – Байер
|1 : 2
|17.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|0 : 1
|17.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|1 : 0
|17.02
|17:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|1 : 1
|17.02
|20:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия М
|2 : 0
|18.02
|17:30
|
Фрайбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|18.02
|19:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|18
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|16
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|18
|2
|5
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|18
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|16
|1
|0
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