Тухель готов стать главным тренером «Баварии» или «Реала»

Немецкий специалист Томас Тухель может возглавить «Баварию» или «Реал», сообщает Bayern & Germany.

По данным источника, специалист может сменить Анчелотти на посту главного тренера мадридского клуба, также ему интересна работа в мюнхенском клубе.

Последним местом работы Тухеля был лондонский «Челси». Он также тренировал дортмундскую «Боруссию», «ПСЖ» и ряд немецких команд.

«Бавария» занимает первое место в бундеслиге, «Реал» идет вторым в ла лиге.