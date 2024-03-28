«Бавария» рассматривает кандидатуру Эмери на пост главного тренера

«Бавария» рассматривает кандидатуру главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, сообщает TZ.

По данным источника, тренер «Байера» Хаби Алонсо является главной целью мюнхенского клуба, однако из-за большого интереса к испанцу со стороны «Ливерпуля», который покинет Юрген Клопп по окончании сезона, немецкий клуб рассматривает и другие варианты.

Ранее сообщалось, что «Бавария» также рассматривает Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Юлиана Нагельсманна (сборная Германии).

В феврале «Бавария» объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля из клуба по окончании сезона-2023/24.