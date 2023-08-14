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Сегодня, 15:50

Топпмеллер рассказал, что думает о жалобах Тухеля на форму «Баварии» весной

Виктория Кравченко
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Экс-тренер «Баварии» Дино Топпмеллер прокомментировал слова Томаса Тухеля о физической подготовке команды к новому сезону бундеслиги. Специалист весной 2023 года отмечал, что игроки мюнхенцев не в очень хорошей форме.

«Лучше ничего не говорить. Публика увидела, какие титулы могла завоевать «Бавария», и как потом все обернулось. Я уважаю Тухеля, но это больше не моя работа», — цитирует Топпмеллера Bild.

В матче за Суперкубок Германии «Бавария» потерпела крупное поражение от «Лейпцига» (0:3).

ФК Бавария
Томас Тухель
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 И В Н П +/- О
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2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
17
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
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