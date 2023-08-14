Топпмеллер рассказал, что думает о жалобах Тухеля на форму «Баварии» весной

Экс-тренер «Баварии» Дино Топпмеллер прокомментировал слова Томаса Тухеля о физической подготовке команды к новому сезону бундеслиги. Специалист весной 2023 года отмечал, что игроки мюнхенцев не в очень хорошей форме.

«Лучше ничего не говорить. Публика увидела, какие титулы могла завоевать «Бавария», и как потом все обернулось. Я уважаю Тухеля, но это больше не моя работа», — цитирует Топпмеллера Bild.

В матче за Суперкубок Германии «Бавария» потерпела крупное поражение от «Лейпцига» (0:3).