Ширер считает, что Кейн может вернуться в АПЛ и попытаться побить рекорд по голам
Бывший английский форвард Алан Ширер прокомментировал переход нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию».
«Его карьера заслуживает некоторого успеха. Я немного запаниковал, когда самолет несколько раз отменяли, думая: «Он летит или нет?» Кто знает, он может провести там два или три года и вернуться, чтобы еще раз попытаться побить рекорд по голам в АПЛ. У него оставался один год по контракту и теперь он перешел в гигантский футбольный клуб с очень хорошими шансами выиграть Лигу чемпионов. Он едет туда, чтобы работать под руководством очень умного тренера Томаса Тухеля и играть бок о бок с многими отличными игроками», — приводит слова Ширера BBC.
«Бавария» объявила о подписании контракта с форвардом 12 августа. Сообщалось, что мюнхенцы заплатили за 30-летнего англичанина 120 миллионов евро.
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|И
|В
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|П
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|О
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
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Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -