Тедеско доволен работой Вернера на тренировках в первые дни после возвращения в «Лейпциг»

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско рассказал о первых днях работы с нападающим Тимо Вернером, который вернулся в команду из «Челси».

«Первые впечатления от работы с Тимо — очень положительные. Мы уже успели кое-что с ним обсудить. Я рад, что он с нами. Вернер поможет команде и он определенно может выйти на поле в матче с «Кельном» в эти выходные», — приводит пресс-служба «Лейпцига» слова Тедеско.

Вернер выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год, после чего ушел в «Челси». 9 августа 2022 года 26-летний форвард вернулся в немецкую команду.