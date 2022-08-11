Бывший полузащитник «Спартака» Хендрикс прокомментировал подписание контракта с «Фортуной»

Бывший полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс прокомментировал подписание контракта с «Фортуной».

Соглашение с 27-летним нидерландцем рассчитано до 30 июня 2023 года.

«С самого начала я был очень заинтересован в переходу в «Фортуну», — приводит слова Хендрикса официальный сайт клуба из Дюссельдорфа. — У меня было много контактов с представителями клуба. Мне 27, хороший возраст для игрока, и сейчас я хочу получать много игрового времени, выступая за прекрасный клуб. У меня появилась такая возможность в Дюссельдорфе. Я уже знаю этот город, был на игре на стадионе — атмосфера была отличной. Теперь с нетерпением жду своего первой домашней игры».

В четверг, 11 августа, московский клуб объявил о расторжении контракта с полузащитником.

Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ 16 января 2021 года. Всего на счету полузащитника 22 матча за красно-белых, в которых он не отметился результативными действиями.