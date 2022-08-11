Тренер «Байера» о Луневе: «Андрей отлично себя чувствует. Убежден, что он здорово сыграет с «Аугсбургом»

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане рассказал о состоянии голкипера Андрея Лунева перед матчем 2-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга».

Лунев примет участие в этой игре, поскольку основной вратарь леверкузенцев Лукас Градецки получил красную карточку в прошлом туре.

«Андрею с учетом его опыта не нужно много времени, чтобы освоиться. Все понимают, что он выйдет на поле в эти выходные, так что мы готовимся и приспосабливаемся к игре с другим вратарем. Важно, что сам Лунев чувствует себя отлично, он знает, чего от него ждут, мы помогаем ему войти в игровой ритм. Я убежден, что он здорово сыграет», - приводит пресс-служба «Байера» слова Сеоане.

Матч «Байер» - «Аугсбург» состоится в субботу, 13 августа. Начало – в 16.30 (мск).