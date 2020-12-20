Стала известна степень тяжести травмы Комана

Стала известна степень тяжести травмы полузащитника «Баварии» Кингсли Комана.

Пресс-служба мюнхенского клуба сообщает, что 24-летний француз заработал растяжение мышцы задней поверхности левого бедра и избежал тяжелого повреждения. Сроки возвращения футболиста не уточняются.

Коман заработал травму в матче 13-го тура чемпионата Германии с «Байером» (2:1) и покинул поле на 33-й минуте. В сезоне-2020/21 хавбек провел 15 матчей за «Баварию», на его счету 5 голов и 9 результативных передач.