Спортивный директор «Баварии» не стал обсуждать возможный переход Кейна в команду
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением о форварде «Тоттенхэма» Гарри Кейне.
«Кейн один из лучших игроков в мире. Но мы не говорим об игроках, у которых есть контракт с другими клубами», — приводит слова Салихамиджича Goal.
Контакт Кейна с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Он играет за «Тоттенхэм» с 2013 года.
В этом сезоне 29-летний форвад провел 16 матчей, забил 11 гола и отдал две результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|11
|7
|2
|2
|19-8
|23
|
2
|Бавария
|11
|6
|4
|1
|32-8
|22
|
3
|Фрайбург
|11
|6
|3
|2
|16-13
|21
|
4
|Айнтрахт Ф
|11
|6
|2
|3
|24-18
|20
|
5
|Боруссия Д
|11
|6
|1
|4
|18-14
|19
|
6
|Майнц
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
7
|Хоффенхайм
|11
|5
|2
|4
|17-12
|17
|
8
|Боруссия М
|11
|4
|4
|3
|19-17
|16
|
9
|Кельн
|11
|4
|4
|3
|19-22
|16
|
10
|РБ Лейпциг
|11
|4
|4
|3
|20-18
|16
|
11
|Вердер
|11
|4
|3
|4
|20-18
|15
|
12
|Аугсбург
|11
|4
|2
|5
|14-19
|14
|
13
|Герта
|11
|2
|5
|4
|14-16
|11
|
14
|Вольфсбург
|11
|2
|5
|4
|13-19
|11
|
15
|Байер
|11
|2
|3
|6
|16-23
|9
|
16
|Штутгарт
|11
|1
|5
|5
|13-20
|8
|
17
|Бохум
|11
|2
|1
|8
|11-28
|7
|
18
|Шальке
|11
|1
|3
|7
|11-26
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.10
|21:30
|
Майнц – Кельн
|5 : 0
|22.10
|16:30
|
Аугсбург – РБ Лейпциг
|3 : 3
|22.10
|16:30
|
Байер – Вольфсбург
|2 : 2
|22.10
|16:30
|
Боруссия Д – Штутгарт
|5 : 0
|22.10
|16:30
|
Фрайбург – Вердер
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|0 : 2
|22.10
|19:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|1 : 3
|23.10
|16:30
|
Бохум – Унион Б
|2 : 1
|23.10
|18:30
|
Герта – Шальке
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|8
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|8
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|5
|
|
Мергим Бериша
Аугсбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|11
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|9
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|9
|1
|2
Новости