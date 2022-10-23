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23 октября, 23:14

Спортивный директор «Баварии» не стал обсуждать возможный переход Кейна в команду

Анна Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением о форварде «Тоттенхэма» Гарри Кейне.

«Кейн один из лучших игроков в мире. Но мы не говорим об игроках, у которых есть контракт с другими клубами», — приводит слова Салихамиджича Goal.

Контакт Кейна с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Он играет за «Тоттенхэм» с 2013 года.

В этом сезоне 29-летний форвад провел 16 матчей, забил 11 гола и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/bltfd45b12d075c88e3
Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
Хасан Салихамиджич
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И В Н П +/- О
1
 Унион Б 11 7 2 2 19-8 23
2
 Бавария 11 6 4 1 32-8 22
3
 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
4
 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 24-18 20
5
 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
6
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
7
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
8
 Боруссия М 11 4 4 3 19-17 16
9
 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
10
 РБ Лейпциг 11 4 4 3 20-18 16
11
 Вердер 11 4 3 4 20-18 15
12
 Аугсбург 11 4 2 5 14-19 14
13
 Герта 11 2 5 4 14-16 11
14
 Вольфсбург 11 2 5 4 13-19 11
15
 Байер 11 2 3 6 16-23 9
16
 Штутгарт 11 1 5 5 13-20 8
17
 Бохум 11 2 1 8 11-28 7
18
 Шальке 11 1 3 7 11-26 6
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.10 21:30
Майнц – Кельн
 5 : 0
22.10 16:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 3 : 3
22.10 16:30
Байер – Вольфсбург
 2 : 2
22.10 16:30
Боруссия Д – Штутгарт
 5 : 0
22.10 16:30
Фрайбург – Вердер
 2 : 0
22.10 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 0 : 2
22.10 19:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 1 : 3
23.10 16:30
Бохум – Унион Б
 2 : 1
23.10 18:30
Герта – Шальке
 2 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 8
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 8
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 8
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 6
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 5
Мергим Бериша

Мергим Бериша

Аугсбург

 4
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 11 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 9 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 9 1 2
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