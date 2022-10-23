Спортивный директор «Баварии» не стал обсуждать возможный переход Кейна в команду

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением о форварде «Тоттенхэма» Гарри Кейне.

«Кейн один из лучших игроков в мире. Но мы не говорим об игроках, у которых есть контракт с другими клубами», — приводит слова Салихамиджича Goal.

Контакт Кейна с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Он играет за «Тоттенхэм» с 2013 года.

В этом сезоне 29-летний форвад провел 16 матчей, забил 11 гола и отдал две результативные передачи.