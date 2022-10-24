«Бавария» намерена продлить контракт с Эрнандесом до 2027 года
Защитник «Баварии» Люка Эрнандес может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, руководство мюнхенского клуба начали переговоры с 26-летним французом о заключении нового контракта до 2027 года.
В текущем сезоне Эрнандес провел 8 матчей за «Баварию», в которых забил гол и сделал результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|11
|7
|2
|2
|19-8
|23
|
2
|Бавария
|11
|6
|4
|1
|32-8
|22
|
3
|Фрайбург
|11
|6
|3
|2
|16-13
|21
|
4
|Айнтрахт Ф
|11
|6
|2
|3
|24-18
|20
|
5
|Боруссия Д
|11
|6
|1
|4
|18-14
|19
|
6
|Майнц
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
7
|Хоффенхайм
|11
|5
|2
|4
|17-12
|17
|
8
|Боруссия М
|11
|4
|4
|3
|19-17
|16
|
9
|Кельн
|11
|4
|4
|3
|19-22
|16
|
10
|РБ Лейпциг
|11
|4
|4
|3
|20-18
|16
|
11
|Вердер
|11
|4
|3
|4
|20-18
|15
|
12
|Аугсбург
|11
|4
|2
|5
|14-19
|14
|
13
|Герта
|11
|2
|5
|4
|14-16
|11
|
14
|Вольфсбург
|11
|2
|5
|4
|13-19
|11
|
15
|Байер
|11
|2
|3
|6
|16-23
|9
|
16
|Штутгарт
|11
|1
|5
|5
|13-20
|8
|
17
|Бохум
|11
|2
|1
|8
|11-28
|7
|
18
|Шальке
|11
|1
|3
|7
|11-26
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.10
|21:30
|
Майнц – Кельн
|5 : 0
|22.10
|16:30
|
Аугсбург – РБ Лейпциг
|3 : 3
|22.10
|16:30
|
Байер – Вольфсбург
|2 : 2
|22.10
|16:30
|
Боруссия Д – Штутгарт
|5 : 0
|22.10
|16:30
|
Фрайбург – Вердер
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|0 : 2
|22.10
|19:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|1 : 3
|23.10
|16:30
|
Бохум – Унион Б
|2 : 1
|23.10
|18:30
|
Герта – Шальке
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|8
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|8
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|5
|
|
Мергим Бериша
Аугсбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|11
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|9
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|9
|1
|2
Новости