«Бавария» намерена продлить контракт с Эрнандесом до 2027 года

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство мюнхенского клуба начали переговоры с 26-летним французом о заключении нового контракта до 2027 года.

В текущем сезоне Эрнандес провел 8 матчей за «Баварию», в которых забил гол и сделал результативную передачу.