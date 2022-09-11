В «Баварии» отреагировали на худший старт клуба в бундеслиге за 12 лет

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отреагировал на худший старт клуба в бундеслиге за 12 лет.

После 6 туров мюнхенцы набрали 12 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице.

«Мы не очень хорошо начали, — приводит слова Салихамиджича Bayern & Germany со ссылкой на Sport1. — Думаю, мы потеряли 4 очка. С «Унионом» можно было сыграть вничью, учитывая атмосферу на их стадионе. Но у менхенгладбахской «Боруссии» и «Штутгарта» нужно было выигрывать».

В 7-м туре бундеслиги подопечные Юлиана Нагельсманна в гостях сыграют с «Аугсбургом». До этого команде предстоит провести матч против «Барселоны» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.