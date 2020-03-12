Sky бесплатно покажет все матчи ближайшего тура бундеслиги, которые пройдут без зрителей

Немецкая телекомпания Sky Deutschland, транслирующая матчи бундеслиги, покажет все матчи 26-го тура бесплатно. Это связано с тем, что игры ближайшего тура пройдут при пустых трибунах.

Ранее было принято решение проводить матчи при пустых трибунах, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса. Ожидается, что сегодня такая же мера будет применена и в чемпионате Англии. До этого из-за коронавируса приостановили чемпионат Италии.