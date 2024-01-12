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Судейство

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Розетти провел сбор с немецкими судьями

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Роберто Розетти.
Роберто Розетти.
Роберто Розетти.
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Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти провел сбор вместе с немецкими судьями.

Он проходил в течение нескольких дней в португальском городе Лагуш в округе Фару. В нем участвовали 24 судьи из бундеслиги, 35 ассистентов и 16 арбитров из второй бундеслиги.

В течение недели у рефери были теоретические и практические занятия, разбор моментов из матчей этого сезона и тесты по физической подготовке. Итальянец Розетти, как правило, участвует в сборах, организованных УЕФА, и занимается с арбитрами, которые судят матчи под эгидой этой организации. А тут он не только присутствовал на занятиях, но и сам провел семинар по правилам игры, касающимся игры рукой.

Роберто Розетти.
Роберто Розетти.

«Мы говорили на эту тему больше часа, — отметил Розетти в интервью Германскому футбольному союзу. — Наша главная задача — добиться единообразия в трактовках. Рефери нужно быть последовательным в ходе одного матча, тому же судье необходимо сохранять последовательность во множестве игр и одинаково оценивать одни и те же фолы с первой и до последней минуты. Наконец, нам нужно быть последовательными уже как группе судей. Это требование современного футбола».

Футбол
Роберто Розетти
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2
 Бавария 15 12 2 1 49-15 38
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
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 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
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 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
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