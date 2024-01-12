Спортивный директор «Боруссии»: «Вернуть Санчо было непросто, на это ушло много дней»
Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель поделился впечатлениями от аренды Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед».
«Вернуть Санчо было непросто, на это ушло много дней! Вы можете видеть огонь в его глазах. Джейдон очень рад, что снова может играть в футбол. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть его на высший уровень», — приводит слова Келя журналист Фабрицио Романо.
11 января «Боруссия» объявила об аренде Санчо. 23-летний игрок уже играл за дортмундский клуб с 2017 по 2021 год. Он провел за команду 137 матчей, забил 50 голов и отдал 64 голевые передачи. Затем англичанина купил «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро.
В сентябре 2023 года «МЮ» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|16
|13
|3
|0
|46-12
|42
|
2
|Бавария
|15
|12
|2
|1
|49-15
|38
|
3
|Штутгарт
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
5
|Боруссия Д
|16
|7
|6
|3
|30-25
|27
|
6
|Айнтрахт Ф
|16
|6
|6
|4
|26-20
|24
|
7
|Хоффенхайм
|16
|7
|3
|6
|32-30
|24
|
8
|Фрайбург
|16
|7
|3
|6
|21-26
|24
|
9
|Хайденхайм
|16
|6
|2
|8
|25-32
|20
|
10
|Вольфсбург
|16
|6
|1
|9
|20-27
|19
|
11
|Аугсбург
|16
|4
|6
|6
|24-31
|18
|
12
|Боруссия М
|16
|4
|5
|7
|31-35
|17
|
13
|Вердер
|16
|4
|4
|8
|23-30
|16
|
14
|Бохум
|16
|3
|7
|6
|18-33
|16
|
15
|Унион Б
|15
|4
|1
|10
|17-31
|13
|
16
|Майнц
|16
|1
|7
|8
|13-28
|10
|
17
|Кельн
|16
|2
|4
|10
|10-28
|10
|
18
|Дармштадт
|16
|2
|4
|10
|20-41
|10
|12.01
|22:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|- : -
|13.01
|17:30
|
Аугсбург – Байер
|- : -
|13.01
|17:30
|
Кельн – Хайденхайм
|- : -
|13.01
|17:30
|
Фрайбург – Унион Б
|- : -
|13.01
|17:30
|
Майнц – Вольфсбург
|- : -
|13.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|13.01
|20:30
|
Дармштадт – Боруссия Д
|- : -
|14.01
|17:30
|
Бохум – Вердер
|- : -
|14.01
|19:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|21
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|8
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|13
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|12
|1
|5