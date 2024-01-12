«Бавария» почтила память Беккенбауэра перед матчем с «Хоффенхаймом»

«Бавария» почтила память Франца Беккенбауэра перед матчем 17-го тура бундеслиги с «Хоффенхаймом».

Перед началом игры прошла минута молчания. Между командами в центральном круге было растянуто изображение Беккенбауэра. Также игроки «Баварии» проводит игру в специальной форме, а обе команды вышли с черными повязками.

Игроки мюнхенского клуба разминались в майках с 5-м номером и специальных тренировочных костюмах времен выступлений Франца за команду

Беккенбауэр скончался 7 января в возрасте 78 лет. В составе сборной Германии он становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Также защитник дважды становился обладателем «Золотого мяча».

Помимо этого, Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира со сборной ФРГ в 1990 году в статусе главного тренера.