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Алонсо: «Поражение от «Аталанты» будет полезнее для моего развития как тренера, чем завоевание требла»

Алина Савинова
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал то, что немецкому клубу не удалось завоевать требл в минувшем сезоне.

Леверкузенцы выиграли чемпионат и Кубок Германии, но уступили «Аталанте» (0:3) в финале Лиги Европы.

«Это футбол. Справляться с поражениями — часть нашей работы. Это не первое поражение для нашей команды, и не последнее. Но я практически уверен, что поражение от «Аталанты» сделает меня более сильным тренером, чем если бы мы взяли требл. Такие матчи не забываются, и вы можете использовать их опыт в будущем. На данный момент это больно. Очень болезненное поражение, но мне кажется, что оно будет полезнее для моего развития как тренера, чем завоевание требла», — приводит Goal слова Алонсо.

Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством установила рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в XXI веке. До финала Лиги Европы «фармацевты» не проигрывали на протяжении 51 матча.

Источник: https://www.goal.com/en-kw/lists/xabi-alonso-hurt-treble-bayer-leverkusen-three-trophies/blt0ea33b5301688601#cs017f7b7b0f1c692d
Футбол
ФК Байер
Хаби Алонсо
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3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
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 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
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 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
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 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
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 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
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 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
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