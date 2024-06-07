Мирра отобралась на Олимпиаду. Но пустит ли ее туда МОК?

Всем российским теннисистам предстоит сражение за право выступить в Париже в чиновничьих кабинетах.

Юная российская звезда Мирра Андреева проиграла итальянке Ясмин Паолини в полуфинале Открытого чемпионата Франции, но все равно стала одной из главных звезд турнира в Париже. Помимо прочего, 17-летняя теннисистка гарантировала себе четвертую строчку в национальном рейтинге (23-ю в рейтинге WTA), что открывает перед ней теоретическую возможность выступить на Олимпиаде-2024. Однако с этим все не так просто. Во-первых, Мирра не заиграна за сборную России в Кубке Билли Джин Кинг. А, во-вторых, к ней ранее предъявляли политические претензии представительницы Украины. А это значит, что у Андреевой-младшей велики шансы не пройти отбор в комиссии по допуску. И, к сожалению, не у нее одной.

Кто заигран за сборную?

«Если не будет отказов и всех допустят, то у мужчин на Олимпиаде выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева, которая благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции получила четвертую путевку», — заявил накануне в интервью ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

К этому списку можно добавить Веру Звонареву, которая гарантировала себе место в топ-10 парного рейтинга, а значит, тоже должна автоматически отбираться в олимпийский женский парный турнир. Напомню, что списки участников Игр будут составлены согласно рейтингам ATP и WTA, которые будут опубликованы 10 июня сразу после финиша «Ролан Гаррос». Однако с девятью именными квотами для игроков с российским паспортом все более-менее ясно уже сейчас благодаря онлайн-рейтингу. Было бы ясно, если бы не нюансы, связанные с дополнительными требованиям МОК и международной федерации ITF.

Одно из самых неприятных для нас условий — необходимость выступления за сборную в Кубке Дэвиса или в Кубке Билли Джин Кинг в текущем олимпийском цикле. Как известно, россияне отстранены от этих соревнований с 2022 года, и, например, Мирра не смогла бы сыграть за национальную команду при всем желании, ведь два года назад ей было всего 15 лет. Из наших девушек условиям МОК со сборной соответствуют Касаткина, Самсонова и Александрова. В случае недопуска Мирры в Париж может поехать пятая ракетка России Анна Калинская, но ее последний матч в Кубке Билли Джин Кинг датирован 8 февраля 2020 года. И в этой ситуации появляется шанс у шестой ракетки страны олимпийской чемпионки в миксте Анастасии Павлюченковой.

Со Звонаревой все тоже непросто, ведь она не играла за сборную с 2011 года (или с 2012-го, если считать Олимпиаду в Лондоне). Вера отобралась на ОИ-2020 в паре, но снялась в последний момент из-за травмы. Всей этой головной боли, конечно бы, не было, если бы наша национальная команда получила возможность провести хотя бы один официальный матч. Но пойдет ли в этой ситуации ITF нам навстречу и закроет ли глаза на формальности — большой вопрос. У мужчин, кстати, тоже есть вопрос по поводу Романа Сафиуллина — он выступал за сборною в Кубке ATP, но не в Кубке Дэвиса. Его мог бы заменить Павел Котов, но у него те же самые кубковые проблемы. В общем, у мужчин количество российских квот может уменьшиться до трех.

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Политический фильтр

Тут весь вопрос в доброй воле международной федерации, которая ранее неоднократно шла навстречу россиянам. В частности, она одна из немногих в 2022 году не запрещала выступлений наших игроков (правда, флаг у них все-таки отобрала) и допустила выступление наших представителей на ОИ в парном разряде, хотя могла объявить эту дисциплину командной. И в целом у ITF есть свобода маневра в виде wild card. На них, например, могут претендовать Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина — как олимпийские чемпионки.

Но дальше вступает в дело МОК. Международный комитет, комментируя возможность участия Мирры Андреевой в Олимпиаде-2024, заявил РИА «Новости», что решение по этому вопросу будет принято после рассмотрения списков нейтральных атлетов. «Списки индивидуальных нейтральных атлетов (вместе с критериями и обоснованием, использованными для подтверждения права на участие) передаются в МОК после завершения квалификации в соответствующем виде спорта/дисциплине, а затем МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о допуске по видам спорта. В результате, как только этот процесс будет завершен, мы сообщим о спортсменах, прошедших квалификацию для участия в Играх 2024 года в Париже», — сообщили в организации.

В случае с Миррой есть нехорошая история, которая тянется с прошлого года, когда сначала британские таблоиды, а потом украинская теннисистка Даяна Ястремская обвиняли Андрееву в поддержке властей России в соцсетях (лайке под поздравлением президента РФ с днем рождения, которое опубликовал певец Григорий Лепс). Непонятно, сочтет ли комиссия по допуску это весомым аргументом. Но в том, что Украина будет требовать от МОК отстранения Мирры, сомневаться не приходится. Разумеется, при условии, что наша юная звезда преодолеет первоначальный фильтр ITF.

Кроме того, проблемы с допуском точно возникнут у Карена Хачанова из-за репоста-поздравления с 9 мая, на котором присутствует георгиевская лента. Этот символ запрещен к использованию во время Олимпиады-2024, однако в остальное время данное правило можно оспорить, тем более в соцсетях. Все опять же зависит от решения комиссии по допуску. И главное, что непонятно — можно ли заменить спортсмена, кандидатура которого отклонена МОК по политическим причинам? Внятного ответа ведомство Томаса Баха до сих пор не озвучило.

Никаких проблем с заявками не ожидается у пятерки наших теннисистов — Медведева, Рублева, Касаткиной, Самсоновой и Александровой. Все они давно живут и тренируются за границей (из-за чего были названы главой ОКР Станиславом Поздняковым командой иноагентов) и публично выражали желание сыграть в Париже. Если не возникнет проблем со здоровьем, то эти игроки могут считать себя участниками ОИ на 99 процентов. Для Самсоновой и Касаткиной это будут дебютные Игры. Дарья, напомню, отказалась выступать в Токио-2020 из-за плохой формы. На прошлой Олимпиаде в нашей заявке были восемь теннисистов.