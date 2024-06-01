Дортмундская «Боруссия» не сможет выкупить Санчо у «Манчестер Юнайтед»

Дортмундская «Боруссия» не сможет выкупить арендованного у «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports.

По данным источника, немецкий клуб не готов позволить себе полноценный трансфер 24-летнего англичанина. При этом возможно, что дортмундцы смогут продлить аренду футболиста до конца сезона-2024/25.

Санчо выступал за «Боруссию» с августа 2017 года по июль 2021 года, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».

В январе 2024 года немецкий клуб арендовал хавбека до конца сезона-2023/24. Футболист провел за команду 20 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.