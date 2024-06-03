Сане доволен назначением Компани на пост главного тренера «Баварии»

Вингер «Баварии» Лерой Сане рассказал, что думает о назначении Венсана Компани на псот главного тренера команды. Он считает, что это было правильным решением руководства.

«Будучи игроком, он всегда был абсолютным лидером с безупречным характером, всегда вел людей за собой. Он оберегал нас, молодых игроках, всегда оказывал поддержку», — сказал в интервью Kicker Сане.

Он добавил, что верит в то, что Сане отлично справится со своими обязанностями.