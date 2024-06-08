Нагельсманн поддержал Нойера после ошибки в товарищеском матче со сборной Греции

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман отреагировал на игру голкипера команды Мануэля Нойера в товарищеском матче со сборной Греции (2:1). Специалист поддержал игрока после ошибки.

«Не позволю начать какие-либо обсуждения на тему Мануэля Нойера, даже если кто-то попытается это сделать. После ошибки легко сказать, что он виноват. Но это не была серия ошибок. Он сделал три хороших сэйва, все нормально», — цитирует тренера Sky Sport Germany.

В этой встрече на 34-й минуте в ворота Германии забил вингер греческой сборной Георгиос Масурас.

В групповом турнире Евро-2024 Германия сыграет с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.