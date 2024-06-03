Дортмундская «Боруссия» предложит Терзичу новый контракт

Руководство дортмундской «Боруссии» готово предложить главному тренеру Эдину Терзичу новый контракт, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, Терзич также готов продожить работать в команде, хотя ранее в СМИ писали, что он намерен покинуть свой пост.

1 июня «Боруссия» проиграла «Реалу» в финале Лиги чемпионов со счетом 0:2.