Зверев вышел в финал «Ролан Гаррос» и сыграет с Алькарасом

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в полуфинале Открытого чемпионата Франции-2024.

Встреча длилась 2 часа 38 минут. Зверев отдал первую партию финалисту «Ролан Гаррос» прошлого года, но затем выиграл три сета подряд — 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

Немец за матч 19 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Рууда 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

27-летний немецкий теннисист впервые в карьере вышел в финал «мэйджора» в Париже. До этого три года подряд он завершал свое выступление в турнире на полуфинальной стадии.

В финале «Ролан Гаррос» Зверев сыграет против 21-летнего испанца Карлоса Алькараса, который ранее в пяти сетах победил вторую ракетку мира Янника Синнера (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 4) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) — 2:6, 6:2, 6:4, 6:2