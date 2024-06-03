Сане оценил свое будущее в «Баварии»

Вингер «Баварии» Лерой Сане рассказал, что думает о будущем в клубе.

«В последнее время я часто говорил, как мне нравится выступать за «Баварию». Мы уже провели первые переговоры и продолжим их после чемпионата Европы, когда настанет подходящее время. На данный момент я сосредоточен на сборной Германии, для меня очень важна национальная команда», — цитирует Сане Kicker.

Его соглашение с командой рассчитано до лета 2025 года. В завершившемся сезоне 28-летний игрок провел 42 матча за «Баварию», забил 10 голов и сделал 13 голевых передач.