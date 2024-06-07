«Байер» подпишет Белосена из «Ренна»

Защитник «Ренна» Жануэль Белосен может продолжить карьеру в «Байере», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, немецкий клуб достиг договоренности с 19-летним французом о контракте до 2029 года. Стоимость трансфера составит около 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Белосен провел 27 матчей, в которых сделал результативную передачу и заработал одну красную карточку.