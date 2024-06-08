Тони Кроос уверен в победе Германии на чемпионате Европы

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос рассказал о настрое на чемпионат Европы.

«Кто станет чемпионом Европы? Германия! Мы можем выстоять с любим соперником. Отсчетуже начался, хочу сыграть эти последние игры [в карьере] точно так же, как провел последние матчи за «Реал», —цитирует Крооса Kicker.

Сборная Германии сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Турнир состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее футболист рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры.

Вместе с «Реалом» Кроос четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Баварию» и «Байер».

За сборную Германии полузащитник провел 108 матчей, в которых отметился 17 голами.