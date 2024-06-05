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Агент Пепа Бьеля: «Россиия? Если будет интерес, то это одна из наших опций»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля Томеу Риуторд рассказал, что игрок может продолжить карьеру в России.

«Будущее Бьеля? Пока ничего не решено, конкретики никакой нет. Россиия? Если будет интерес, то это одна из наших опций. Но сейчас мы ждем решения «Олимпиакоса» по поводу Пепа», — цитирует «РБ Спорт» Риуторда.

В сезоне-2023/24 Бьель провел за «Олимпиакос» 20 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. Зимой он перебрался в «Аугсбург» на правах аренды, где сыграл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-b-elya-rossiya-e-to-odna-iz-optsij-dlya-nas/
Футбол
ФК Аугсбург
ФК Олимпиакос (Пирей)
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