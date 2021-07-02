Форвард «ПСВ» Мален может заменить Санчо в «Боруссии»
10:16
Дортмундская «Боруссия» интересуется форвардом «ПСВ» Даниеллом Маленом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По данным источника, 22-летний футболист является кандидатом на замену Джейдону Санчо, который в скором времени отправится в «Манчестер Юнайтед».
Агент голландца Мино Райола ведет переговоры с руководством клуба. Контракт Малена с «ПСВ» рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне футболист забил 27 голов и сделал 10 результативных передач в 45 играх.
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