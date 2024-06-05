Лукаку ответил на вопрос о возможном переходе в «Андерлехт»
Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился мнением о возможном переходе в «Андерлехт».
«Возвращение в «Андерлехт»? Это может случится раньше, чем думают люди», — сказал Лукаку в эфире RTL Sports.
Ранее сообщалось, что футболист может стать игроком «Наполи». В итальянском клубе рассчитывают, что Лукаку станет заменой нигерийцу Виктору Осимхену, который с большей долей вероятности покинет Неаполь. Будущий тренер «Наполи» Антонио Конте уже связывался с Лукаку для обсуждения возможного перехода.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|7
|3
|96-34
|91
|
2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91-29
|89
|
3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86-41
|82
|
4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76-61
|68
|
5
|Тоттенхэм
|38
|20
|6
|12
|74-61
|66
|
6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77-63
|63
|
7
|Ньюкасл
|38
|18
|6
|14
|85-62
|60
|
8
|МЮ
|38
|18
|6
|14
|57-58
|60
|
9
|Вест Хэм
|38
|14
|10
|14
|60-74
|52
|
10
|Кр. Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57-58
|49
|
11
|Брайтон
|38
|12
|12
|14
|55-62
|48
|
12
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54-67
|48
|
13
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55-61
|47
|
14
|Вулверхэмптон
|38
|13
|7
|18
|50-65
|46
|
15
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40-51
|40
|
16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56-65
|39
|
17
|Нот. Форест
|38
|9
|9
|20
|49-67
|32
|
18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52-85
|26
|
19
|Бернли
|38
|5
|9
|24
|41-78
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|38
|3
|7
|28
|35-104
|16
Результаты / календарь
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29 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|0 : 2
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|1 : 2
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|5 : 0
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 1
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон
|36
|1
|10
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