Компани в «Баварии» может заработать больше Флика и Нагельсманна

Заработная плата нового главного тренера «Баварии» Венсана Компани составит 7-9 миллионов евро в год с учетом потенциальных надбавок, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Как отмечает источник, эта сумма больше той, которую зарабатывали в мюнхенской команде Юлиан Нагельсманн и Ханс-Дитер Флик. Их оклад составлял 6 миллионов евро в год плюс надбавки.

29 мая «Бавария» объявила о подписании контракта с 38-летним Компани. Соглашение рассчитано до лета 2027 года. Компани сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля, под руководством которого мюнхенцы финишировали на третьем месте в бундеслиге в минувшем сезоне.