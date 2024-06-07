Сборная Англии проиграла Исландии в преддверии Евро-2024

Сборная Англии потерпела поражение от национальной команды Исландии в товарищеском матче — 0:1. Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Автором единственного гола в этой встрече стал Йоун Дагюр Торстейнссон, который отличился на 12-й минуте.

3 июня Англия разгромила сборную Боснии и Герцеговины со счетом 3:0. Исландия проведет свой второй товарищеский матч 10-го числа против Нидерландов.

Национальная команда Англии под руководством Гарета Саутгейта сыграет на чемпионате Европы-2024 в Германии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.