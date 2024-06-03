Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 07:01

Ройс может продолжить карьеру в МЛС

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси».

35-летний футболист покидает немецкий клуб по окончании сезона в качестве свободного агента. Помимо МЛС у него уже есть предложения из Европы и Саудовской Аравии.

Как сообщает The Athletic, «Гэлакси» находятся в продвинутой стадии переговоров с Ройсом. При этом, полузащитника может не устроить предлагаемая клубом зарплата. Пока «Лос-Анджелес» способен платить ему не больше 1,7 млн долларов в год.

Для превышения этой суммы «Лос-Анджелесу» нужно расстаться сразу с тремя игроками: Рики Пучем, Джозефом Пэйнтсилом или Габриэлом Пеком.

Ройс выступал за «Боруссию» с 2012 года. В прошедшем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах. На его счету 8 мячей и 9 результативных передач.

Марко Ройс
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
0
Читайте также
Махачев может стать лучшим российским бойцом в истории ММА
Абаскаль впервые прокомментировал увольнение из «Спартака»
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Кержаков всех удивил, карнавал на столе и тотальное безумие. Что произошло в раздевалке «Зенита» после победы в Кубке России
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Карабах» с Луневым в составе стал обладателем Кубка Азербайджана

Роналду пропустит товарищеский матч сборной Португалии с Финляндией

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости