Ройс может продолжить карьеру в МЛС

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси».

35-летний футболист покидает немецкий клуб по окончании сезона в качестве свободного агента. Помимо МЛС у него уже есть предложения из Европы и Саудовской Аравии.

Как сообщает The Athletic, «Гэлакси» находятся в продвинутой стадии переговоров с Ройсом. При этом, полузащитника может не устроить предлагаемая клубом зарплата. Пока «Лос-Анджелес» способен платить ему не больше 1,7 млн долларов в год.

Для превышения этой суммы «Лос-Анджелесу» нужно расстаться сразу с тремя игроками: Рики Пучем, Джозефом Пэйнтсилом или Габриэлом Пеком.

Ройс выступал за «Боруссию» с 2012 года. В прошедшем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах. На его счету 8 мячей и 9 результативных передач.