Ройс продлил контракт с дортмундской «Боруссией»

Немецкий полузащитник Марко Ройс продлил контракт с дортмундской «Боруссией», сообщает пресс-служба «шмелей».

Новое соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до окончания сезона-2023/24.

Хавбек выступает за «Боруссию» с 2012 года. Следующий сезоне станет для футболиста 12-м в составе «шмелей».

В текущем сезоне Ройс провел 26 матчей за команду во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.