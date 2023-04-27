Ройс сегодня может подписать новый контракт с «Боруссией»

Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Марко Ройс близок к тому, чтобы продлить свой контракт с командой, сообщает Sky Sport.

По информации источника, сегодня представители 33-летнего игрока прибыли в офис «Боруссии», чтобы провести очередной этап переговоров. Ожидается, что контракт может быть подписан уже сегодня. Действующее соглашение Ройса истекает летом этого года.

В текущем сезоне Ройс провел 26 матчей за команду во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.