Ройс сегодня может подписать новый контракт с «Боруссией»
Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Марко Ройс близок к тому, чтобы продлить свой контракт с командой, сообщает Sky Sport.
По информации источника, сегодня представители 33-летнего игрока прибыли в офис «Боруссии», чтобы провести очередной этап переговоров. Ожидается, что контракт может быть подписан уже сегодня. Действующее соглашение Ройса истекает летом этого года.
В текущем сезоне Ройс провел 26 матчей за команду во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|29
|19
|3
|7
|66-39
|60
|
2
|Бавария
|29
|17
|8
|4
|79-33
|59
|
3
|Унион Б
|29
|16
|7
|6
|44-31
|55
|
4
|Фрайбург
|29
|15
|8
|6
|45-37
|53
|
5
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|53-37
|51
|
6
|Байер
|29
|14
|5
|10
|53-41
|47
|
7
|Майнц
|29
|12
|9
|8
|49-40
|45
|
8
|Вольфсбург
|29
|11
|10
|8
|51-37
|43
|
9
|Айнтрахт Ф
|29
|11
|9
|9
|49-45
|42
|
10
|Боруссия М
|29
|9
|9
|11
|43-46
|36
|
11
|Кельн
|29
|8
|11
|10
|40-47
|35
|
12
|Вердер
|29
|10
|5
|14
|47-56
|35
|
13
|Аугсбург
|29
|8
|6
|15
|38-54
|30
|
14
|Хоффенхайм
|29
|8
|5
|16
|39-50
|29
|
15
|Бохум
|29
|8
|3
|18
|32-66
|27
|
16
|Штутгарт
|29
|5
|10
|14
|36-51
|25
|
17
|Шальке
|29
|5
|9
|15
|26-56
|24
|
18
|Герта
|29
|5
|7
|17
|35-59
|22
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.04
|21:30
|
Бохум – Боруссия Д
|- : -
|29.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|- : -
|29.04
|16:30
|
Кельн – Фрайбург
|- : -
|29.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|- : -
|29.04
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|29.04
|16:30
|
Унион Б – Байер
|- : -
|29.04
|19:30
|
Шальке – Вердер
|- : -
|30.04
|16:30
|
Бавария – Герта
|- : -
|30.04
|18:30
|
Вольфсбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|27
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|25
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|26
|1
|6
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