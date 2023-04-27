Ройс — о продлении контракта: «Хочу сделать все возможное для «Боруссии», с которой провел больше половины жизни»

Полузащитник Марко Ройс прокомментировал продление контракта с дортмундской «Боруссией».

«Сейчас перед нами стоит большая цель, на которой сосредоточено все наше внимание. Мы хотим стать чемпионами Германии, и для достижения этой цели нам нужен каждый. Но даже помимо этого я хочу сделать все возможное для клуба, с которым я провел больше половины своей жизни. Для меня нет ничего лучше, чем забивать голы на глазах у лучших болельщиков в мире, на самом красивом стадионе в мире и вместе праздновать победы. Именно поэтому я счастлив, что продлил свой контракт еще на год, ведь я всегда говорил, что не хотел бы играть ни за какой другой клуб в своей карьере, кроме BVB», — приводит слова Ройса пресс-служба клуба.

Новое соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до окончания сезона-2023/24. Хавбек выступает за «Боруссию» с 2012 года. Следующий сезоне станет для футболиста 12-м в составе «шмелей».