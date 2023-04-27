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Сегодня, 16:44

Ройс — о продлении контракта: «Хочу сделать все возможное для «Боруссии», с которой провел больше половины жизни»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Марко Ройс прокомментировал продление контракта с дортмундской «Боруссией».

«Сейчас перед нами стоит большая цель, на которой сосредоточено все наше внимание. Мы хотим стать чемпионами Германии, и для достижения этой цели нам нужен каждый. Но даже помимо этого я хочу сделать все возможное для клуба, с которым я провел больше половины своей жизни. Для меня нет ничего лучше, чем забивать голы на глазах у лучших болельщиков в мире, на самом красивом стадионе в мире и вместе праздновать победы. Именно поэтому я счастлив, что продлил свой контракт еще на год, ведь я всегда говорил, что не хотел бы играть ни за какой другой клуб в своей карьере, кроме BVB», — приводит слова Ройса пресс-служба клуба.

Новое соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до окончания сезона-2023/24. Хавбек выступает за «Боруссию» с 2012 года. Следующий сезоне станет для футболиста 12-м в составе «шмелей».

Источник: ФК Боруссия Дортмунд
Марко Ройс
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Неделя

Ройс продлил контракт с дортмундской «Боруссией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 29 19 3 7 66-39 60
2
 Бавария 29 17 8 4 79-33 59
3
 Унион Б 29 16 7 6 44-31 55
4
 Фрайбург 29 15 8 6 45-37 53
5
 РБ Лейпциг 29 15 6 8 53-37 51
6
 Байер 29 14 5 10 53-41 47
7
 Майнц 29 12 9 8 49-40 45
8
 Вольфсбург 29 11 10 8 51-37 43
9
 Айнтрахт Ф 29 11 9 9 49-45 42
10
 Боруссия М 29 9 9 11 43-46 36
11
 Кельн 29 8 11 10 40-47 35
12
 Вердер 29 10 5 14 47-56 35
13
 Аугсбург 29 8 6 15 38-54 30
14
 Хоффенхайм 29 8 5 16 39-50 29
15
 Бохум 29 8 3 18 32-66 27
16
 Штутгарт 29 5 10 14 36-51 25
17
 Шальке 29 5 9 15 26-56 24
18
 Герта 29 5 7 17 35-59 22
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.04 21:30
Бохум – Боруссия Д
 - : -
29.04 16:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 - : -
29.04 16:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
29.04 16:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 - : -
29.04 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
29.04 16:30
Унион Б – Байер
 - : -
29.04 19:30
Шальке – Вердер
 - : -
30.04 16:30
Бавария – Герта
 - : -
30.04 18:30
Вольфсбург – Майнц
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 27 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 25 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 26 1 6
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