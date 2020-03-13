Нападающий «Баварии»? Роберт Левандовски поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

Ближайшие матчи 26-го тура чемпионата Германии пройдут без зрителей.

- За последние несколько дней мы получали различную информацию, в том числе просьбы остаться дома, — написал Левандовски на своей странице в Facebook. - Это относится ко всем нам. Я прошу всех наших болельщиков и фанатов: давайте уважать рекомендации, будем ответственны для себя и других.

Я прошу особенно наших молодых фанатов. Пожалуйста, относитесь к закрытым школам как к выражению ответственности за вашу безопасность и здоровье. В течение этого времени не собирайтесь в общественных местах, включая стадионы, если в этом нет необходимости. Спорт очень важен, но ваша безопасность важнее.

Пожалуйста, используйте это время наилучшим и самым безопасным способом. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь дома.