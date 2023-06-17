Президент «Баварии» — об интересе «Барселоны» к Киммиху: «Они открыто и оскорбительно флиртуют с нашим игроком»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался об интересе «Барселоны» к полузащитнику мюнхенцев Джошуа Киммиху.

«Я не понимаю, почему они открыто и оскорбительно «флиртуют» с нашим игроком. Джошуа Киммих является для нас абсолютно ключевым игроком. Конечно, он входит в наши планы на будущее», — сказал Хайнер Sky Sport.

Ранее сообщалось, что 28-летний немец заинтересован в переходе в «Барселону». Сам футболист заявлял, что его кумиром является главным тренер каталонцев Хави.