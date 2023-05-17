Киммих: «Моим примером для подражания всегда был Хави»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих заявил, что восхищается главным тренером «Барселоны» Хави.

«Моим примером для подражания всегда был Хави из «Барселоны». Он никогда не был самым великим, но он действовал с видением, следил за пасом и техникой. Он произвел на меня впечатление, и именно поэтому я с удовольствием наблюдаю за ним. Я познакомился с Хави во время нашего тренировочного лагеря в Дохе в 2019 году, и должен признать, что это был отличный опыт», — приводит слова Киммиха Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист планирует покинуть мюнхенский клуб летом и хотел бы присоединиться к «Барселоне».

Киммих в 2015 году перешел в «Баварию» из «Штутграта». Действующий контракт рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне полузащитник забил 7 голов и сделал 11 голевых передач в 45 матчах.