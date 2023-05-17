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Киммих: «Моим примером для подражания всегда был Хави»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих заявил, что восхищается главным тренером «Барселоны» Хави.

«Моим примером для подражания всегда был Хави из «Барселоны». Он никогда не был самым великим, но он действовал с видением, следил за пасом и техникой. Он произвел на меня впечатление, и именно поэтому я с удовольствием наблюдаю за ним. Я познакомился с Хави во время нашего тренировочного лагеря в Дохе в 2019 году, и должен признать, что это был отличный опыт», — приводит слова Киммиха Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист планирует покинуть мюнхенский клуб летом и хотел бы присоединиться к «Барселоне».

Киммих в 2015 году перешел в «Баварию» из «Штутграта». Действующий контракт рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне полузащитник забил 7 голов и сделал 11 голевых передач в 45 матчах.

Источник: Mundo Deportivo
Джошуа Киммих
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Бавария
ФК Барселона
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1
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2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
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 Вильярреал 34 17 6 11 52-35 57
6
 Бетис 34 16 7 11 43-38 55
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 Жирона 34 13 9 12 54-48 48
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 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
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 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
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 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
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 Р. Вальекано 34 12 10 12 41-45 46
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 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
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 Сельта 34 10 9 15 39-48 39
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 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
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 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
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 Кадис 34 8 11 15 26-50 35
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