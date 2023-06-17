«Унион» хочет подписать защитника «Интера» Гозенса

«Унион» заинтересован в защитнике «Интера» Робине Гозенсе, утверждает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

По данным источника, сам 28-летний немец не настроен покидать итальянский клуб, при этом он согласится на трансфер в том случае, если руководство его нынешней команды примет условия сделки.

Покупка футболиста может обойтись «Униону» в сумму от 15 до 20 миллионов евро.

Гозенс выступает за «Интер» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 4 гола в 49 матчах за команду во всех турнирах.