Президент «Баварии» — об Эрнандесе: «Им интересуется «ПСЖ», но мы хотим сохранить Люка»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался об интересе «ПСЖ» к защитнику мюнхенцев Люке Эрнандесу.

«Люка — интересный для нас игрок. Он обладает отличным мастерством и большим сердцем. Я слышал, что им интересуется «ПСЖ», но мы хотим сохранить его. Посмотрим, что произойдет этим летом», — приводит слова Хайнера PSG Community.

Ранее информировалось, что Эрнандес сообщил руководству мюнхенцев, что хочет покинуть клуб этим летом.

27-летний француз выступает за «Баварию» с 2019 года, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Эрнандес провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.