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Сегодня, 17:34

Павар хочет продлить контракт с «Баварией»

Виктория Кравченко
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар не планирует уходить из команды этим летом, сообщает журналист Максимилиана Коха.

По данным источника, француз хочет продлить свой контракт с мюнхенцами.

Ранее Павар хотел покинуть «Баварию» из-за того, что ему не нравится выступать на позиции правого защитника. В последнее время футболист выходил на поле в тройке центральных защитнико и успешно себя проявил.

Сообщалось, что Павар может перейти в «Барселону», однако его трансфер летом маловероятен.

Бенжамен Павар
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 24 15 7 2 71-25 52
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 49-30 50
3
 РБ Лейпциг 24 13 6 5 49-29 45
4
 Фрайбург 24 13 6 5 37-33 45
5
 Унион Б 24 13 6 5 36-28 45
6
 Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46-34 40
7
 Майнц 24 10 6 8 39-35 36
8
 Вольфсбург 24 9 8 7 43-32 35
9
 Байер 24 10 4 10 43-39 34
10
 Боруссия М 24 8 6 10 38-42 30
11
 Вердер 24 9 3 12 37-46 30
12
 Кельн 24 6 9 9 32-38 27
13
 Аугсбург 24 8 3 13 31-44 27
14
 Бохум 24 7 1 16 26-56 22
15
 Герта 24 5 6 13 29-45 21
16
 Штутгарт 24 4 8 12 29-41 20
17
 Шальке 24 4 8 12 20-44 20
18
 Хоффенхайм 24 5 4 15 30-44 19
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17.03 22:30
Боруссия М – Вердер
 - : -
18.03 17:30
Аугсбург – Шальке
 - : -
18.03 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 - : -
18.03 17:30
Хоффенхайм – Герта
 - : -
18.03 17:30
Штутгарт – Вольфсбург
 - : -
18.03 20:30
Боруссия Д – Кельн
 - : -
19.03 17:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 - : -
19.03 19:30
Байер – Бавария
 - : -
19.03 21:30
Майнц – Фрайбург
 - : -
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Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 15
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Диогу Лейте

Диогу Лейте

Унион Б

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 22 1 3
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