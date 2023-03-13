Флик сообщил, что не вызовет Мюллера на ближайшие матчи сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик сообщил, что нападающий Томас Мюллер не будет вызван в национальную команду на ближайшие товарищеские матчи.

«Я обсуждал с Томасом то, что он не будет вызываться на матчи в марте и июне. Но это не означает, что его карьера в сборной Германии окончена или что он не будет играть никакой роли на Евро. Он воспринимает данную ситуацию так же, как и я: если ты игрок национальной команды, то ты не уходишь на пенсию. Ты либо получишь вызов, либо нет. Зачем мне закрывать двери перед таким игроком? Посмотрите на его роль в «Баварии». Он очень важный игрок, и я очень рад за него», — приводит слова Флика Suеddeutsche Zeitung.

Сборная Германии проведет товарищеские матчи против Перу (25 марта) и Бельгии (28 марта).