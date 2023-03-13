Лотар Маттеус: «Это сильнейший состав «Баварии» за всю историю»
Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус высоко оценил текущий состав мюнхенцев.
«Это лучший состав «Баварии» за всю историю», — цитирует Маттеуса BILD.
«Бавария» с 52 очками лидирует в немецкой бундеслиге. Команда Юлиана Нагельсманна на два балла опережает дортмундскую «Боруссию». Кроме того, мюнхенцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в 1/8 финала «ПСЖ» (1:0, 2:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|24
|15
|7
|2
|71-25
|52
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|49-30
|50
|
3
|РБ Лейпциг
|24
|13
|6
|5
|49-29
|45
|
4
|Фрайбург
|24
|13
|6
|5
|37-33
|45
|
5
|Унион Б
|24
|13
|6
|5
|36-28
|45
|
6
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|7
|6
|46-34
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|6
|8
|39-35
|36
|
8
|Вольфсбург
|24
|9
|8
|7
|43-32
|35
|
9
|Байер
|24
|10
|4
|10
|43-39
|34
|
10
|Боруссия М
|24
|8
|6
|10
|38-42
|30
|
11
|Вердер
|24
|9
|3
|12
|37-46
|30
|
12
|Кельн
|24
|6
|9
|9
|32-38
|27
|
13
|Аугсбург
|24
|8
|3
|13
|31-44
|27
|
14
|Бохум
|24
|7
|1
|16
|26-56
|22
|
15
|Герта
|24
|5
|6
|13
|29-45
|21
|
16
|Штутгарт
|24
|4
|8
|12
|29-41
|20
|
17
|Шальке
|24
|4
|8
|12
|20-44
|20
|
18
|Хоффенхайм
|24
|5
|4
|15
|30-44
|19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.03
|22:30
|
Боруссия М – Вердер
|- : -
|18.03
|17:30
|
Аугсбург – Шальке
|- : -
|18.03
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|18.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Герта
|- : -
|18.03
|17:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|- : -
|18.03
|20:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.03
|17:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|19.03
|19:30
|
Байер – Бавария
|- : -
|19.03
|21:30
|
Майнц – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Диогу Лейте
Унион Б
|20
|1
|3
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|22
|1
|3
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