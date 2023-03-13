Лотар Маттеус: «Это сильнейший состав «Баварии» за всю историю»

Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус высоко оценил текущий состав мюнхенцев.

«Это лучший состав «Баварии» за всю историю», — цитирует Маттеуса BILD.

«Бавария» с 52 очками лидирует в немецкой бундеслиге. Команда Юлиана Нагельсманна на два балла опережает дортмундскую «Боруссию». Кроме того, мюнхенцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в 1/8 финала «ПСЖ» (1:0, 2:0).