Опубликовано расписание нового сезона бундеслиги

Пресс-служба бундеслиги на официальном сайте опубликовала расписание на сезон-2023/24.

Чемпионат стартует 18 августа матчем «Вердер» — «Бавария».

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» сыграют между собой с 3-5 ноября и 30 по 31 марта 2024 года.

В минувшем сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии, выиграв титул в 11-й раз подряд. «Боруссия» расположилась на втором месте с таким же количеством очков. Мюнхенцы заняли первое место в сезоне-2022/23 по разнице мячей.