«Ливерпуль» собирается активировать опцию выкупа Собослаи из «Лейпцига»

Полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи близок к переходу в «Ливерпуль», сообщает The Times.

По информации источника, мерсисайдцы собираются активировать опцию выкупа 22-летнего венгра, которая составляет 60 миллионов фунтов стерлингов. Срок действия опции истекает 1 июля, поэтому клуб должен сделать предложение уже сегодня.

В сезоне-2022/23 Собослаи провел 46 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года.