Нойер женился на 23-летней гандболистке Биссель

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер женился на гандболистке Анике Биссель, сообщает Bild. По данным источника, свадьба прошла в узком кругу.

В своем профиле в соцсети 23-летняя немца сменила фамилию. Отмечается, что девушка беременна и ожидает ребенка весной.

В декабре 2022 года 37-летний Нойер получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Он перенес успешную операцию и пропустил остаток сезона-2022/23. 28 октября 2023 года голкипер дебютировал спустя 10 месяцев в матче 9-го тура бундеслиги с «Дармштадтом» (8:0).