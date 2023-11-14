«Барселона» может приобрести у «Баварии» Киммиха за 80 миллионов евро

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может зимой уйти из мюнхенского клуба.

Как информирует Todofichajes, в 28-летнем игроке заинтересована «Барселона». Сумма потенциальной сделки оценивается в 80 миллионов евро.

Киммих играет за «Баварию» с 2015 года. В текущем сезоне немец провел 16 матчей и отдал 6 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.